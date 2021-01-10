سعر الفل الجيزاني يصل 500 ريال بسبب الإجازات والمناسبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

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يعد الفل الجيزاني والنباتات العطرية من أهم المنتجات الزراعية التي يهتم بها أبناء جازان ويتنافسون عليها، بل إن بعض هذه النباتات العطرية يتم تسويقها في مختلف أنحاء المملكة.

ومع دخول إجازة منتصف العام وتزايد حفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية ازدادت أسعار الفل بمنطقة جازان عن معدلاتها الطبيعية على الرغم من وجود مزارع كثيرة للفل الجيزاني بالمنطقة.

الفل الجيزاني للتزيين

وفي حديث خاص لـ” متابعات الخليج 365” تحدث ماجد مذكور قائلاً: تشهد منطقة جازان ومحافظاتها إقبالًا كبيرًا هذه الأيام على شراء كميات كبيرة من الفل حيث يعد التزين بالفل من العادات والتقاليد التي تشتهر بها منطقة جازان ويستخدم النساء الفل في الزينة عند حضور المناسبات واحتفالات الزواج كما يستخدم في تعطير المنازل بروائحها العطرية الزكية وكما أنها دليل على الفرحة والسرور بقدوم الضيوف.

ارتفاع أسعار الفل الجيزاني

بدوره قال حسين بجوي : أدى ازدياد عدد المناسبات والأفراح إلى ارتفاع أسعار الفل الجيزاني وبيعة بأغلى الأثمان حيث يتم بيعه في الأماكن الحيوية وعلى جنبات الطرق بشكل عشوائي أو عند الأسواق الشعبية وجوار الإشارات المرورية، حيث يصل قيمة الكيلو من الفل من 300 إلي 500 ريال وخاصة في هذه الأيام مع وجود المناسبات والأفراح، بل أصبح يشكل أزمة للمستهلكين بينما كان لا يتعدى سعر الكيلو في الأيام الماضية 50 ريالاً مع العلم أن منطقة جازان تشتهر بوجود عدة مزارع للفل الجيزاني.

العمالة الوافدة

ويشير إبراهيم حكمي قائلاً: إن أسعار الفل ارتفعت بشكل قياسي وخاصة في هذه الأيام ويجد العمالة الوافدة المتجولين بيع الفل بأسعار باهظة واستغلال هذه الفترة دون ردعهم ولا ندري أين متابعات الخليج 365 السعودي من هذه التجارة المربحة وأتمنى أن يكون هناك أماكن خاصة لبيع الفل بأنواعه أو إنشاء مواقع إلكترونية أو يتم بيعه في أماكن بيع الورد الطبيعي.

أشكال الفل

وأردف عثمان كريري قائلاً: إن هناك عدة أشكال لعمل الفل بشكل عام ويختلف أسعاره حسب النوع والشكل فهناك الفل البلدي وهو المرغوب لدينا ويزداد الطلب عليه وهو من أفضل أنواع الفل والذي يشتهر برائحته الفواحة وحجمه الكبير واستخداماته الدائمة ويوجد عدة أشكال ومسميات فهناك ( الكبش والمسابح والسحلات والمصار والعصائب) وأيضا تختلف أسعارها من شكل إلى آخر.

طريقة حفظ الفل

وأكد علي خلوفة قائلاً: إن هناك عدة طرق لحفظ الفل ومن أشهرها نقوم بوضع الفل في حافظة مملوءة بالثلج تفتح عند طلب العميل ويرجع السبب في ذلك للحفاظ على رائحته وبقائها فواحة حتى تصل إلي العميل وهي منعشة وطازجة.



