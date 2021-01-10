شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تغلق 15 استراحة ومنتجعا في العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 15 استراحة مخالفة ومنتجعا ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك لعدم وجود تراخيص خاصة بتشغيلها إضافة لافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفِرَق الرقابية الميدانية قامت بجولة على عدد من الاستراحات الموجودة في المنطقة للكشف على التراخيص، إذ أسفرت الجولة عن إغلاق 15 استراحة ومنتجعا عشوائياً غير مرخصة، إضافةً إلى افتقارها إلى وسائل السلامة والاشتراطات البلدية، مبيناً أنه تم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد «قدح» استمرار الجولات الرقابيّة على جميع الاستراحات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.