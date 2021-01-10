︎ : .

دهمت شرطة منطقة الرياض معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية، يقوم عليه وافدون. وأعلنت شرطة الرياض القبض على ثلاثة من المتهمين خلال مداهمة المعمل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأظهر مقطع فيديو، نشرته “قناة العربية” عبر حسابها بتويتر، عملية المداهمة، بدءًا من اقتحام المعمل، وانتهاء بالقبض على المتهمين الثلاثة. ورُصد خلال العملية الأمنية مجموعة من الأجهزة المستخدمة في تلك الأعمال المخالفة والإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية المزوَّرة. Source sabq





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شرطة ‫الرياض تدهم معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.