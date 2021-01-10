تعليق ناري لوزير الخارجية الأمريكي على حذف حساب ترمب

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علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على حذف حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا:” لا يمكن إسكات أصوات 75 مليون أمريكي “.

وكانت شركة تويتر، علقت مؤقتا حساب الرئيس دونالد ترامب لمدة 12 ساعة بسبب ” انتهاكات متكررة وجسيمة ” لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ” تويتر ” كشف عن أسباب إغلاق حساب ترامب، وتشمل التغريدة التي قال فيها ترامب: ” الـ75 مليون أمريكي وطني الذين صوتوا لي، أمريكا أولا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، سيكون صوتهم عظيما جدا في المستقبل، لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل “، حسب قوله.

وذكر تويتر أن استخدام تعبير ” الأمريكيين الوطنيين ” لوصف أنصاره يمكن تفسيره على أنه دعم لأولئك الذين قادوا أو نفذوا أعمال عنف في مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون ثاني الجاري.

Source slaati

