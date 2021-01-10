صورة نادرة للملك فهد خلال مأدبة عشاء في القاهرة

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أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله- والطلبة المبتعثين إلى مصر خلال مأدبة عشاء في القاهرة.

وتعود الصورة النادرة للملك فهد بن عبدالعزيز-يرحمه الله- لعام 1374 هــ ” 1954 م “. وكانت انتشرت صورة نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال احتفال اهالي الرياض بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وظهر مع الملك فهد، ولي عهده الأمير عبدالله ، والأمراء: عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،وفيصل بن فهد، رحمهم الله خلال أداء العرضة أثناء الاحتفال على ملعب رعاية الشباب بالملز، عام 1982م. Source slaati





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