«الزكاة والدخل» تكشف عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، الجمعة ، عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية والتي سيتم تطبيقها وإلزام المكلفين بها في 4 ديسمبر المقبل .

وقالت “الزكاة والدخل ” أن المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ، هم ما يلي :

1- جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة .

2- أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة .

3- يستثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة .

Source almnatiq

