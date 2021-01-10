«الزكاة والدخل» تكشف عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، الجمعة ، عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية والتي سيتم تطبيقها وإلزام المكلفين بها في 4 ديسمبر المقبل .
وقالت “الزكاة والدخل ” أن المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ، هم ما يلي :
1- جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة .
2- أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة .
3- يستثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة .
Source almnatiq
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