︎ :
.
أعلن مسؤول في البحرية الإندونيسية، أمس السبت، تحديد موقع طائرة شركة “سريويجايا إير” التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، مؤكدة قيامها بنشر سفن في الموقع.
وقال عبد الرشيد، في تصريح للصحفيين “تم تحديد إحداثيات (الموقع) وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة”.
وجرى إرسال سفينتين، أمس السبت، إلى الموقع الذي يرجح أن تكون الطائرة قد تحطمت فيه بعد دقائق على إقلاعها وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال.
وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.
وقال بامبانغ سوريو أجي، المسؤول في أجهزة الإغاثة “ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون (الطائرة) تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال” مع المراقبين الجويين.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة النقل أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا.
وذكرت خدمة “فلايت رادار 24” لتعقب الطائرات على “تويتر”، أن طائرة الرحلة “إس.جي182” هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.
وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينغ 737-500، ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.
وذكرت شركة الطيران الإندونيسية “سريويجايا إير” في بيان أنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الإندونيسية تحدد موقع الطائرة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.