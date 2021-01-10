اخبار السعوديه

الأرصاد تنبه من أمطار وبرد وتدن بمدى الرؤية في الباحة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية..

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد.
 
ويشمل التنبيه الذي يستمر- بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها. 

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 5 مناطق
الحصيني: هطول أمطار متفاوتة على 6 مناطق خلال الساعات القادمة
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا