الأرصاد تنبه من أمطار وبرد وتدن بمدى الرؤية في الباحة

الرياض - محمد عبدالله - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية..
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر- بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
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