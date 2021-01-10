أكثر من 86 ألف شخص استفادوا من خِدْمات «تطمن» و«تأكد» بحائل

قدَّمت عياداتُ تطمن ومركز تأكد في منطقة حائل خِدْماتـِها لـ86438 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات عيادات تطمن 56924؛ وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على منطقة حائل، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مركز تأكد في مدينة حائل 29559 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد. أما مراكز تأكد فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

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