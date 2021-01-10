أمانة جدة تواصل تنفيذ أعمال الطرق بطول 190 كيلومترا

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والجسور أعمال تنفيذ وتطوير لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2020م بمجموع أطوال تجاوزت الـ 190000 متر وتركيب 4400 من لوحات تسمية الشوارع، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح البخاري أن الأمانة نفذت خلال العام خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ إنشاءات الطرق الرئيسية والمحورية والشوارع الفرعية في المحافظة، والتي شملت أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة لكافة الأحياء مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة 5,985,000متراً مربع إلى جانب 7000 تركيب عامود إنارة فيما وصلت مساحة أعمال الأرصفة 254,000متر مربع.