الأرصاد تحذر من تدني الرؤية بسبب حالة الضباب على حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تدن في مدى الرؤية بسبب حالة الضباب على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظات الحائط، والشنان , والغزالة، وحائل، وموقق بداية من التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

كما حذر من أمطار رعدية تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل محافظات الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء, وموقق بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

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