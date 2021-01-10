طقس الأحد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .