السعودية اليوم / أمانة جدة تنفذ أعمال تطويرية للطرق والشوارع بطول 190 كيلو متر خلال العام الماضي



جدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2020 م ما يقارب 190 كيلو متر من أعمال التطوير للطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة , وركبت 4.400 لوحة لأسماء الشوارع ضمن جهودها في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وعلى مدار العام الفائت ووفق خطة عمل مدرجة جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنفيذ أعمال سفلتة بطول 5.985.000 متر مربع ،وأرصفة لمساحة بلغت 254.000 متر مربع , بالإضافة إلى تركيب 7.000 عمود إنارة .

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14:06ت م

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