السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة



جيزان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، " برنامج الإجازة والأسرة " الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعنوان " موطن التوحيد" .

واستمع سموه لشرح من مدير عام فرع الوزارة بجازان أسامة بن زيد المدخلي عن البرنامج الهادف إلى تعزيز تلاحم الأسرة، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع والفائدة طيلة إجازة منتصف العام الدراسي الحالية من خلال المحاضرات والدورات والبرامج التوعوية.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية البرنامج وما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية تنفذ بالتزامن مع فترة الإجازة ، موجها بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يفيد المجتمع في دينهم ودنياهم.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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14:02ت م

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