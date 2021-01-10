السعودية اليوم / ليبيا تسجل 743 إصابة بفيروس كورونا



طرابلس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت ليبيا 743 إصابة بفيروس

وأوضح المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 104.745 حالة، بينما تعافى 80.292 حالة، مشيراً إلى تسجيل 1581 وفاة حتى الآن.

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14:01ت م

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طرابلس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت ليبيا 743 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و13وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 104.745 حالة، بينما تعافى 80.292 حالة، مشيراً إلى تسجيل 1581 وفاة حتى الآن.// انتهى //14:01ت م0065

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