

موسكو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 22851 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.401.954 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 61.837 وفاة .

// انتهى //

13:47ت م

0061



موسكو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 22851 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و456 وفاة .وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.401.954 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 61.837 وفاة .// انتهى //13:47ت م0061

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 22851 إصابة جديدة بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.