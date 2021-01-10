السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية تونس لدى المملكة



الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية تونس المعين لدى المملكة هشام الفوراتي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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13:31ت م

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