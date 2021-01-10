السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد محافظة رفحاء



رفحاء 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء اليوم، المسؤولين والقضاةَ ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، وشيوخَ القبائل وجموع المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

وخلال الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور سعد المضياني ، معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته .

وأشار سموه إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا تُجَاه شعبها، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء منطقتنا وبناتها، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.

ولفت سموه الانتباه إلى قرب بدء حملة التطعيم بلقاح

حضر الاستقبالَ وكيلُ الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيلُ الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي ،ومحافظُ رفحاء فراج بن سعود العماني, ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية.

// انتهى //

13:20ت م

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رفحاء 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء اليوم، المسؤولين والقضاةَ ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، وشيوخَ القبائل وجموع المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.وخلال الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور سعد المضياني ، معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته .وأشار سموه إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا تُجَاه شعبها، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء منطقتنا وبناتها، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.ولفت سموه الانتباه إلى قرب بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في منطقة الحدود الشمالية، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.حضر الاستقبالَ وكيلُ الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيلُ الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي ،ومحافظُ رفحاء فراج بن سعود العماني, ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية.// انتهى //13:20ت م0048

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