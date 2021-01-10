شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول فوج من معتمري إندونيسيا بعد استئناف الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 153 معتمرا يتوجهون إلى مقر السكن لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل أداء العمرة

• وزارة الحج تطبق نموذج العمرة الآمنة ورفع جاهزية كافة مقدمي الخدمات

وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي أول فوج من المعتمرين القادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعدد ١٥٣ معتمر اندونيسي ، وذلك بعد صدور قرار استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضي المملكة، مع تطبيق كافة التدابير الوقائية.

وسيتوجه المعتمرون من المطار مباشرة إلى مقر السكن لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل أداء مناسك العمرة.

وحرصت وزارة الحج والعمرة على تطبيق نموذج العمرة الآمنة للقادمين لأداء مناسك العمرة، ورفعت جاهزية كافة مقدمي الخدمات وشركات العمرة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن طيلة فترة اقامتهم بالمملكة إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن.

ودعت الوزارة المعتمرين، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.