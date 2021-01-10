العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وزارة الصحة اليابانية منذ قليل إنه تم العثور على نوع جديد آخر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان.

وتابعت أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تشبه جزئيًا السلالات المختلفة المبلغ عنها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا تم اكتشافها في أربعة أشخاص مصابين وصلوا من البرازيل.

ويقوم المعهد الوطني للأمراض المعدية وآخرون بإجراء بحث مفصل حول سلالة الفيروس، حيث لا يتوفر في الوقت الحالي أي معلومات حول مدى قابلية انتشار السلالة الجديدة المكتشفة حديثًا، وما إذا كان يمكن أن تسبب أعراضًا أشد أو أقل حدة أو حتى أعراض مختلفة عن المسجلة، ويتم البحث فيما إذا كانت مقاومة للقاحات أم لا، بحسب ما نقلت صحيفة japan times اليابانية.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن النسخ المتحورة من فيروس كورونا، سواء سلالة المملكة المتحدة أو سلالة جنوب إفريقيا، لا تسببان خطورة أكثر أو معدل وفيات أعلى، وذلك وفقًا لكبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان.

وتابعت أن معظم العلماء يعتقدون أن اللقاحات التي تمت الموافقة عليها توفر الحماية ضد السلالات المتحورة من فيروس كورونا؛ لأنها تساعد على تحقيق استجابة مناعية واسعة.

