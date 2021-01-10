أدبي الأحساء يقيم أمسية شعرية في مدينة جواثا السياحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - الأحساء

بدعوة من القائمين على كرنفال الزهور بالأحساء “زهور٢” يقيم نادي الأحساء الأدبي في مدينة جواثا السياحية أمسية شعرية مساء الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأول الحالي ١٤٤٢هـ الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري ٢٠٢١م عند الساعة السابعة والربع مساء.

ويشارك في هذه الأمسية الشعراء عبدالله الخضير ويونس البدر وعبدالله الملا وتدير الأمسية الشاعرة تهاني المبيريك وبتنسيق الأستاذ محمد بن عبدالله آل ظيف.

وقدم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري شكره وتقديره للزملاء والزميلات القائمين على كرنفال الزهور بالأحساء “زهور ٢ ” على دعوتهم لناديهم نادي الأحساء الأدبي ليشاركهم بهذه الأمسية انطلاقا من التكامل بين مناشطنا الثقافية والفنية والمجتمعية وبخاصة أن هذه الأمسية تأتي في وقت إجازة مابين الفصلين لقطاعات التعليم.

كما شكر الشعراء لاستجابتهم ومشاركتهم مشددا على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحة بشكل كامل.



