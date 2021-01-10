تجاوباً مع “المواطن”.. إعادة سفلتة طريق الدغارير- صامطة المتهالك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”.. إعادة سفلتة طريق الدغارير- صامطة المتهالك

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان (طريق الدغارير – صامطة شيخوخة واهتراءات وتشققات) والقيام بأعمال السفلتة من قبل الشركة المنفذة من الدغارير إلى صامطة

الجدير بالذكر أن “متابعات الخليج 365” نشرت تقريراً سلط الضوء على معاناة سالكي طريق الدغارير – صامطة بمحافظة صامطة وتذمر مرتاديه من تآكل الطبقة الإسفلتية وظهور حفريات مما أدى إلى عدة أعطال في مركباتهم وإطاراتها.

وأشاد الأهالي بدور”متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان في فترة قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل السريع.

ومن جانبهم قدم الأهالي ومرتادو الطريق شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” لإدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان على سفلتة الطريق الواصل بين الدغارير وصامطة وإعادة صيانته، مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.



