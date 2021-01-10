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وفاة الفنان المصري هادي الجيار بعد إصابته بـ كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

وفاة الفنان المصري هادي الجيار بعد إصابته بـ كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، أمس السبت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاماً.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

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وفي وقت سابق، أعلن هادي الجيار إصابته عبر صفحته في فيسبوك وقال: “ضربني فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء”.

يذكر أن الفنان المصري قد تعاقد مؤخراً مع شركة سينرجي على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية “مدرسة المشاغبين”، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

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كما يزخر مشواره الفني بالعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها “المال والبنون” للمخرج مجدي أبو عميرة، و”الراية البيضا” من إخراج محمد فاضل، و”الأسطورة” من بطولة محمد رمضان، بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل “شديد الخطورة” الذي عرض في عام 2020، من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى.

يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد مؤخراً، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وماجد المصري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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