محافظ هيئة العقار: إجراءات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن الهيئة أنشأت مركزاً للدراسات والأبحاث ضمن خطتها للتعاون مع مراكز مشابهة في وزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والعدل حتى تصل في أقرب وقت إلى أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.

وقال عصام المبارك، خلال لقاء في “بودكاست سقراط”، إنه من المهم جدا للهيئة – كمنظمة للقطاع العقاري- توفير الممكنات الرئيسية لأي سلعة، وتحرص على توفير أدوات العرض والطلب، لتحقيق التوازن في العرض والطلب.

وتابع: “هناك حاجة لأن نعمل على تحقيق ذلك التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات في المملكة وحتى يتم تلبية كافة احتياجات المواطنين”.

ولفت محافظ الهيئة العامة للعقار، إلى أن هناك منصة للمؤشرات العقارية، و”بوابة العقار الجيومكانية” أطلقت في البيئة التجريبية حاليا.

وأشار إلى أنه من ضمن أهدافها العمل على استقرار السوق وتحقيق الشفافية، لرفع مستوى المعلومة لدى متابعات الخليج 365 الذي عليه أن يفتح الشاشة ويجد كل البيانات العقارية متوفرة، ويتخذ قراره بناء على معلومات موثوقة.

وبين محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أنه ضمن إجراءات حوكمة القطاع هناك 3 معايير هي التسويق والإعلانات الإلكترونية، والتحليل والدراسات العقارية، والمزادات العقارية.

كما أن هناك تدريباً لإخراج متخصصين مؤهلين في العقار على تقديم استشارات، يقوم به المعهد العقاري، مع وضع ضوابط لتنظيم القطاع.

