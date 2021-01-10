الزكاة والدخل تضبط 33.8 ألف مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والدخل، أنها تمكنت من ضبط 33.8 ألف مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي 2020.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه تصدرت تلك المخالفات مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود الرقم الضريبي، وتحصيل ضريبة أقل من المستحق.

وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على المخالفين للأحكام الضريبية.

