شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ ينشر فيديو ممازحة من محمد عبده.. طير جبهتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10
كما أعلن تركي آل الشيخ حصوله على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عبر حسابه على تويتر.
تركي آل الشيخ ينشر فيديو ممازحة من محمد عبده.. طير جبهتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو للفنان محمد عبده وهو يغني جزءاً من أغنية “ما في فايدة”.
وقال آل الشيخ إن الفيديو رد من الفنان محمد عبده على رسالة بعثها له ليمزح معه، معلقاً عليه قائلاً: “طير جبهتي بالرد اللي لعب حتى في مشاعري فعلاً ما في فايدة”.
يُذكر أن محمد عبده كان قد حصل على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أول أمس الجمعة.
كما أعلن تركي آل الشيخ حصوله على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عبر حسابه على تويتر.