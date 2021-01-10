ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بـ 630 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

وأوضحت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، في بيان لها على “تداول”، أن الاتفاقية بقيمة بلغت 630 مليون ريال.



