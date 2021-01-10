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شكرا لقرائتكم ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بـ 630 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10
ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بـ 630 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وأوضحت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، في بيان لها على “تداول”، أن الاتفاقية بقيمة بلغت 630 مليون ريال.