اخبار السعوديه

ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بـ 630 مليون ريال

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بـ 630 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

ساسكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بـ 630 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

وأوضحت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، في بيان لها على “تداول”، أن الاتفاقية بقيمة بلغت 630 مليون ريال.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا