شروط حساب المواطن 1442 رابط التسجيل الرسمي وتقديم الاعتراض ca.gov.sa

تم الإعلان عن شروط حساب المواطن 1442 الواجب توافرها لحصول على مبالغ الدعم التي يقدمها البرنامج للمستحقين، وتم الكشف عن الشروط العامة للأهلية مع إيداع أولى دفعات البرنامج، ويتم التعامل مع الطلبات المُسجلة في البرنامج وفقاً لهذه الشروط، مع مراعاة تحقيق أقصى درجات العدالة مع المواطنين ممن قاموا بالتسجيل في حساب المواطن.

ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم الشروط العامة لأهلية الحصول على دعم حساب المواطن الدفعات المُقبلة، ورابط التسجيل في حساب المواطن 1442 للاستفادة من الدفعة القادمة، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في حساب المواطن بالتفصيل، ورقم هاتف حساب المواطن والقنوات الرسمية الأخرى، وتاريخ صرف حساب المواطن بالميلادي والهجري.

المحتويات إخفاء 1. شروط حساب المواطن 1442 2. رابط التسجيل في حساب المواطن 3. خطوات التسجيل في حساب المواطن 4. حسابة حساب المواطن 5. تقديم الاعتراض على حساب المواطن 1442 6. موعد نزول حساب المواطن ديسمبر 2020 7. حساب المواطن يناير 2021

شروط حساب المواطن 1442

بداية نود التذكير بأن برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج سعودي وطني تم إنشاؤه من قبل الحكومة السعودية من أجل تخفيف الآثار المُحتمل حدوثها جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الرشيدة، حيث يشتمل الدعم المقدم من برنامج الدعم الحكومي على زيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء والوقود بعد تصحيح الأسعار، إلي جانب التخفيف من آثار ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات، وللحصول على مبالغ الدعم من البرنامج ينبغي أن تتوافر شروط حساب المواطن التالية:

أن تكون جنسية المتقدم سعودي أو يحمل بطاقة تنقل.

أن تكون الإقامة بداخل حدود المملكة.

أن لا يكون سجيناً، أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية بالمملكة.

توافق البيانات التي تم الإفصاح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة مدي جودة بيانات الجهة.

وتعد النقاط السابقة هي شروط أهلية حساب المواطن التي يجب أن تتوافر لدي المتقدم بطلب التسجيل في حساب المواطن، حتى يصبح مؤهلاً للحصول على مبالغ دعم البرنامج الحكومي، وعند القبول في نتائج اختبار الأهلية، تأتي المرحلة التالية لذلك وهي معايير الاستحقاق، حيث تتوقف قيمة الاستحقاق بعد توفر شروط حساب المواطن على ثلاثة عناصر وهي:

إجمالي دخل الأسرة (دخل رب الأسرة + دخول التابعين).

عدد أفراد الأسرة.

أعمار التابعين في حال وجود تابعين لرب الأسرة المتقدم بالطلب.

رابط التسجيل في حساب المواطن

بعد انطباق شروط أهلية حساب المواطن 1442 على احد المواطنين، فبإمكانه التقدم بطلب تسجيل حساب المواطن السعودي، للاستفادة من مبالغ الدعم الخاصة بالدفعة القادمة بعد انتهاء فترة التسجيل الخاصة بالدفعة السابقة، ويتم التسجيل عن طريق دخول موقع حساب المواطن الرسمي.

ويتم استخدام حاسبة حساب المواطن أيضاً من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ومن خلال موقع نجوم مصرية بإمكانكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن، أو موعد نزول حساب المواطن الدفعة القادمة، بالإضافة إلى رقم حساب المواطن المجاني، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على شروط حساب المواطن السعودي.

موقع حساب المواطن الرسمي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي بدايةً من الدخول إلى بوابة حساب المواطن وحتى الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

من خلال الرابط السابق يمكنكم الآن استعلام حساب المواطن عن أسماء المقبولين في حساب المواطن 1442، وقد أعلن البرنامج رسمياً عن البدء في استقبال طلبات اعتراض حساب المواطن لمن يرغب في ذلك، ويتم تقديم الاعتراض على حساب المواطن الخاصة بمقدار الاستحقاق بعد استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة المبلغ المستحق من خلالها.

حسابة حساب المواطن

من يرغب في التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

تقديم الاعتراض على حساب المواطن 1442

يتم تقديم اعتراض أو شكوى على القيمة المستحقة من حساب المواطن السعودي عن طريق عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أنه يتم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض وتفعيل أيقونة الشكوى بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع حساب المواطن، كما يجب قبل تقديم شكوى على القيمة المستحقة أن يتم التأكد من تطابق المبلغ الموجود في الحساب البنكي مع المبلغ الموجود في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والتأكد من قيمة الاستحقاق عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية.

موعد نزول حساب المواطن ديسمبر 2020

يمكنكم التعرف على تاريخ صرف حساب المواطن الدفعة السابعة والثلاثون لشهر ديسمبر 2020 الموافق ربيع الثاني 1442هـ وعدد الأيام المتبقية على الصرف من خلال الفيديو التالي:

وقد أعلن البرنامج رسمياً عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن لمن يرغب في التحقق منها عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

حساب المواطن يناير 2021

تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ.