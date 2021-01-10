حساب المواطن 1442 تسجيل دخول الموقع الرسمي للتسجيل والاستعلام

يتيح برنامج حساب المواطن 1442 إمكانية الاستعلام عن نتائج أهلية مستحقي الدعم الحكومي الدفعة الثامنة والثلاثون يناير 2021م من خلال دخول بوابة البرنامج الرسمية الإلكترونية، حيث أعلن البرنامج عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدورة الـ37، كما يمكنكم التسجيل في حساب المواطن فور تفعيل أيقونة التسجيل للحصول والاستفادة من مبالغ الدعم ضمن الدفعة القادمة.

وقد أعلن البرنامج عن تجاوز مخصص دعم فاتورة الكهرباء السعودية الذي يتم تقديمه للمستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي خلال الدفعات الماضية كافة (10 دفعات) حوالي 7.9 مليار ريال، ومن المقرر أن يكون موعد نزول حساب المواطن الدفعات المُقبلة في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي نهاية يوم الإيداع يتم انتهاء التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ الدفعة المقبلة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني.

المحتويات إخفاء 1. حساب المواطن 1442 2. خطوات التسجيل في حساب المواطن 3. خدمة عملاء حساب المواطن 4. حساب المواطن 2020 5. موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ37 6. حساب المواطن يناير 2021

حساب المواطن 1442

تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للمواطنين بالمملكة العربية السعودية المستحقين للدعم الحكومي بصورة مباشرة من خلال منصة إلكترونية موحدة، حيث يعمل البرنامج على تخفيف الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة على المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، ويستهدف البرنامج رب الأسرة والمواطنة السعودية المتزوجة بغير مواطن سعودي والفرد المستقل ممن يحملون بطاقة التنقل، ويتم إيداع مبالغ حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من الدفعة التي يتم صرفها.

وقد تم تحديد موعد نزول حساب المواطن 1442 ليكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو يوم إيداع مبالغ الدعم من البرنامج للمستحقين أصحاب الطلبات المكتملة قبل التاريخ المحدد للانتهاء، وتشتمل قيمة الدعم المُقدم من البرنامج على الزيادات الواردة على أسعار البنزين وفاتورة الكهرباء بعد أن تم تصحيحها، وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم تسجيل حساب المواطن من خلال بوابة الإلكترونية وفقاً للمواعيد المُحددة من قبل البرنامج للانضمام للدفعة الجاري التسجيل بها، حيث تم غلق باب التسجيل مع نهاية يوم العاشر الميلادي، ليبدأ التسجيل في الدفعة التالية لها مع بدء يوم الحادي عشر من الشهر الميلادي الحالي، وقد أعلن البرنامج عن توقف التسجيل اعتباراً من شهر مارس لمراجعة ضوابط الدعم مرة أخرى.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي بدايةً من الدخول إلى بوابة حساب المواطن وحتى الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

خدمة عملاء حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن 1442 إمكانية التواصل مع البرنامج لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات من خلال 4 قنوات رسمية متاحة وفقاً للمواعيد الرسمية للعمل، حيث يُمكن التواصل مع البرنامج من خلال خدمة صوتك مسموع، أو من خلال مركز الاتصال الموحد، أو من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “خدمة العملاء”.

أو يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويمكنكم التعرف على كافة التفاصيل حول رقم تليفون حساب المواطن، كما يمكنكم دخول الموقع الإلكتروني لحساب المواطن لاستخدام الحاسبة التقديرية باتباع رابط حساب المواطن (ca.gov.sa) الرسمي، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

حساب المواطن 2020

يعلن برنامج حساب مواطن عن إتاحة الاستعلام عن نتائج أهلية المُسجلين في البرنامج للاستفادة من مبالغ الدفعة الحالية قبل الصرف والإيداع بـ 10 أيام تقريباً، ويتم دخول الموقع الإلكتروني للإطلاع على النتائج من صفحة قائمة دراسة الأهلية فور الإعلان عن إتاحة نتائج أهلية حساب المواطن، ومن خلال رابط حساب المواطن المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، يُمكنكم دخول بوابة حساب المواطن 1442 لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة القيمة المستحقة من البرنامج للمسجلين.

ويتم التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب مواطن سعودي مركز الاتصال، وتبدأ عملية إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية منذ الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، وتستمر حتى نهاية يوم الإيداع، وقد تم الصرف للمستحقين من أصحاب الطلبات المُكتملة، إلى جانب المستحقين ضمن الدفعات السابقة من البرنامج ما لم يطرأ تغييراً على حالتهم، ومن يرغب في معرفة طريقة تقديم شكوى على حساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

ويتم فتح باب الاعتراض على قيمة الاستحقاق وفقاً للمدة المُحددة (بعد مرور 5 أيام من تاريخ الصرف).

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ37

وفقاً للموعد المقرر من جانب حساب المواطن لصرف مبالغ الدعم للمستحقين والمستحقات والمحدد بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة السابعة والثلاثون لشهر ديسمبر 2020م في الموعد التالي:

وقد أعلن البرنامج رسمياً عن صدور نتائج الأهلية لمن يرغب في التحقق من الأهلية الآن، حيث يمكنكم التحقق منها عن طريق دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

حساب المواطن يناير 2021

تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن السعودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ.