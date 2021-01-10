رقم حساب المواطن الموحد 1442 للتواصل مع خدمة العملاء وتقديم الشكاوى

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن الموحد الرسمي لتقديم الشكاوى والاستفسارات، حيث يتيح برنامج الدعم الحكومي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق 4 قنوات رسمية متاحة لاستقبال الاتصالات والاستفسارات، ويأتي على رأس هذه القنوات الرسمية للبرنامج رقم تليفون حساب المواطن مركز الاتصال الموحد.

وهناك ثلاث قنوات أخرى يتم التواصل من خلالها إلكترونياً، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر قنوات اتصال حساب المواطن السعودي ومواعيد استقبال الاتصالات لكل قناة من القنوات التالية:

رقم تليفون حساب المواطن.

خدمة صوتك مسموع.

بوابة حساب المواطن.

خدمة العملاء “تويتر”.

المحتويات إخفاء 1. رقم حساب المواطن 1442 2. تليفون حساب المواطن 3. خطوات التسجيل في حساب المواطن 4. حساب المواطن 5. موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ37 ديسمبر 2020 6. حساب المواطن يناير 2021

رقم حساب المواطن 1442

يوفر برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن” التابع لـ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدداً من القنوات الرسمية التابعة له للرد على الاستفسارات والاتصالات من أجل استقاء المعلومات فقط من خلال حساباته الرسمية، لذلك فقد تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن عن أن الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو المصدر الأساسي والرئيسي للحصول على معلومات وأرقام حساب المواطن 1441.

وهذا ما يسعى إليه موقعنا موقع نجوم مصرية، حيث نوفر أخر المستجدات حول البرنامج فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل البرنامج تيسيراً على المواطنين المستحقين لدعم البرنامج، ويعتبر رقم حساب المواطن مركز الاتصال أو حساب خدمة العملاء على “تويتر” وبوابة حساب المواطن الإلكترونية هم المختصين فقط بالرد على استفسارات المواطنين.

وقد أضاف حساب المواطن إلى جانب هاتف حساب المواطن الخدمة الإلكترونية التي تأتي تحت مُسمى خدمة “صوتك مسموع”، حيث تعمل خدمة صوتك مسموع على تمكين المواطن/المواطنة من التواصل بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء أو الدعم الفني لحساب المواطن، وذلك من أجل معالجة كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه المواطنين أو المواطنات وتؤدي إلي منعهم من الاستفادة بدعم حساب المواطن السعودي،

تليفون حساب المواطن

من يرغب في التعرف على رقم حساب المواطن للاعتراض أو رقم شكاوى حساب المواطن وكافة الحسابات الرسمية لقنوات البرنامج، بالإضافة إلي رابط التسجيل في حساب المواطن 1442 للاستفادة من مبالغ دعم الدفعة الجديدة، وكذلك رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في حساب المواطن من الدفعات السابقة والقادمة فور الإعلان عنها، يمكنه ذلك عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ويمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن من خلال الجدول التالي:

الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار الساعة رقم حساب مواطن 19912 من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 10 مساءً. خدمة عملاء تويتر citizen care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً. بوابة حساب المواطن ca.gov.sa على مدار الساعة

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي بدايةً من الدخول إلى بوابة حساب المواطن وحتى الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

حساب المواطن

يتم تقديم الاعتراض على حساب المواطن من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم التواصل مع برنامج الدعم الحكومي خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق الاتصال بهاتف أو رقم حساب المواطن المرفق، أو عن طريق استخدام إحدى الوسائل الإلكترونية الأخرى، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة تقديم الاعتراض يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

تحديث: نشر برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم تعريفاً بخدمة “صوتك مسموع” الإلكترونية، حيث تُسهل هذه النافذة خاصية التواصل مع خدمة المستفيدين من حساب المواطن، وتهدف إلى تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ37 ديسمبر 2020

وفقاً لمواعيد الصرف والإيداع المحددة رسمياً بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن 1442 الدفعة السابعة والثلاثون الخاصة بشهر ديسمبر 2020م الموافقة لشهر ربيع الثاني 1442 في الموعد الموضح بالفيديو التالي:

تحديث: تناول برنامج حساب المواطن نص المادة السابعة عشر من ضوابط دعم البرنامج الحكومي التي تنص على أنه يتم تحديث التغييرات على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيد أو المستفيدة التي سبق وأن قام بإدخالها بحسابه على موقع حساب المواطن الإلكتروني، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير، ويتم تصحيح البيانات عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

حساب المواطن يناير 2021

تم الإعلان رسمياً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ.