استعلام حساب المواطن 1442 أسماء المقبولين دفعة يناير 2021 عبر موقع ca.gov.sa

ننشر رابط استعلام حساب المواطن 1442 الرسمي للتعرف على المؤهلين الواردة أسماؤهم ضمن مستفيدي الدفعة الثامنة والثلاثون يناير 2021 من الدعم الحكومي فور إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين والمستفيدات في الموعد المحدد رسمياً، وقد تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للمسجلين ضمن دورة الاستحقاق الحالية، وقد تم الإعلان عن البدء في إيداع مبالغ هذه الدفعة لمستحقي الدعم المنطبقة عليهم شروط حساب المواطن ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها ضمن مبادئ وضوابط صرف حساب المواطن السعودي.

وتشتمل هذه الدفعة على أسماء المستفيدين من دفعات البرنامج السابقة ممن لم يطرأ تغييراً على حالتهم، إلي جانب المسجلين في البرنامج حتى تاريخ 10 من الشهر الميلادي الماضي من أصحاب الطلبات المكتملة، وعبر نجوم مصرية نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa، ورابط دخول موقع البرنامج لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، كما يمكنكم التعرف على قنوات التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

المحتويات إخفاء 1. استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين 1442 2. خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد 3. حاسبة حساب المواطن 2020 4. موعد إيداع حساب المواطن أكتوبر 2020 5. حساب المواطن الدفعة الثامنة والثلاثون

استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين 1442

برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج حكومي تم إنشاؤه من أجل تخفيف الآثار المحتملة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، فهو برنامج وطني أنشئ من أجل المواطنين والمواطنات، وتختلف قيمة دعم البرنامج وفقاً لحالة كل أسرة متقدمة للحصول على مبالغ الدعم من البرنامج، حيث يتم صرف حساب المواطن وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويشتمل الدعم على الزيادة بعد تصحيح أسعار الكهرباء والوقود ومنتجات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تخفيف العبء الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع الغذائية والمشروبات، ويتم استعلام حساب المواطن 1442 من خلال بوابة البرنامج الرسمية.

كما يهدف برنامج حساب المواطن لرفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم لكافة المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج، إلى جانب التشجيع على ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة (الوقود، الكهرباء) والمياه، ويستهدف برنامج حساب المواطن السعودي رب الأسرة الحامل بطاقة التنقل، المواطنة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي الجنسية، الفرد المستقل الذي يحمل بطاقة التنقل، رب الأسرة السعودي، الفرد السعودي المستقل، ويتم صرف حساب المواطن بصورة نقدية من خلال إيداع مبالغ الدعم الحكومي في الحسابات البنكية بعد التأكد من رقم الآيبان مباشرةً، ويتم استعلام حساب المواطن عن أسماء المقبولين عبر ca.gov.sa.

ويتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال تليفون حساب المواطن أو القنوات الرسمية الأخري الخاصة بالبرنامج، حيث تم تحديد مواعيد معينة لاستقبال الاتصالات الواردة من المواطنين والمواطنات، ويوفر البرنامج عدداً من وسائل الاتصال التي يمكنكم التعرف عليها من خلال اتباع الرابط السابق، ويرجي العلم بأن برنامج حساب المواطن تم إنشاؤه بهدف تعويض المواطن عن الارتفاع في أسعار منتجات الطاقة وضريبة القيمة المضافة والآثار الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الحول الوطني 2020 والرؤية الحكيمة للمملكة 2030، ومن يرغب في استعلام حساب المواطن يمكنه ذلك باتباع الرابط الرسمي التالي:

دخول موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa.

خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد

يمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي بدايةً من الدخول إلى بوابة حساب المواطن وحتى الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

حاسبة حساب المواطن 2020

يتم الاستعلام عن أسماء المؤهلين في حساب المواطن ممن وردت أسماؤهم ضمن مستحقي الدفعة المنتظرة، بعد أن يتم إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين وحلول موعد الإيداع، ويمكنكم أيضاً من خلال رابط موقع حساب المواطن المرفق أعلاه استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للاستعلام عن مقدار الاستحقاق، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

كما يمكنكم التسجيل في حساب المواطن 1442 من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتعرف على نتائج أهلية حساب المواطن، ومن يرغب في التسجيل في البرنامج حالياً، يمكنه ذلك باتباع رابط استعلام حساب المواطن الرسمي المرفق، ومن يرغب في معرفة طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

وقد تم توجيه الدعوة من قبل برنامج حساب المواطن السعودي بشكل رسمي لكافة المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن لم يستفيدوا من مبالغ دعم الدفعات السابقة، بأن يقوموا بالتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم الدفعة القادمة قبل انتهاء موعد التسجيل الرسمي، وسيتم إغلاق باب التسجيل مع نهاية يوم نزول حساب المواطن وإيداع مبالغ الدفعة المستحقة، ومن خلال رابط بوابة حساب المواطن الرسمي المرفق، يمكنكم التحقق من نتائج الأهلية وكذلك استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين.

موعد إيداع حساب المواطن أكتوبر 2020

حدد برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لإيداع مستحقات حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفقاً لهذا الموعد فسوف يتم نزول حساب المواطن ربيع الثاني 1442هـ في الموعد التالي:

وقد تم الإعلان رسمياً عن إصدار نتائج الأهلية للمستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج، حيث يمكنكم التحقق من الأهلية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

حساب المواطن الدفعة الثامنة والثلاثون

تم الإعلان رسمياً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ.