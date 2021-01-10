استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين يناير 2021 عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

رابط استعلام حساب المواطن الدفعة الثامنة والثلاثون يناير 2021 عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، بعد أن يتم الإعلان عن بدء صرف وإيداع المبالغ المستحقة للمستحقين من أصحاب الطلبات المُكتملة حتى تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الماضي، بالإضافة إلى مستفيدي الدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغيرات على حالتهم، ويتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية بصورة مباشرة بعد التحقق من أرقام الآيبان، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من قبل البرنامج.

ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن ca.gov.sa لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية والتعرف على مقدار الاستحقاق وطريقة تقديم اعتراض حساب المواطن، وموعد نزول حساب المواطن السعودي الدورات المُقبلة، وعدد الأيام المتبقية على الإيداع اعتباراً من اليوم، كما يمكنكم التعرف على قنوات التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

المحتويات إخفاء 1. استعلام حساب المواطن 1442 2. خطوات التسجيل في حساب المواطن 3. حاسبة حساب المواطن 4. موعد نزول حساب المواطن ديسمبر 2020 5. حساب المواطن الدفعة الـ38

استعلام حساب المواطن 1442

تم إنشاء برنامج الدعم الحكومي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها المشرفة على البرنامج، من أجل تغطية الآثار المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث يشتمل الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن 1442 على الزيادة المقررة على أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيح الأسعار، إلي جانب تعويض المواطنين عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة الواردة على الأغذية والمشروبات.

وأعلن برنامج حساب المواطن عن أنه يتم مراجعة مقدار الدعم المستحق كل ثلاثة أشهر بغرض مواكبة التغييرات والآثار الناتجة عن الإصلاحات بالاقتصاد السعودي، ويتم استعلام حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث تتيح البوابة إمكانية الإطلاع علي ضوابط الدعم الموجه للمستحقين وآلية احتساب مقدار وقيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ويرجي العلم بأن قيمة الدعم تتأثر بأعمار التابعين لرب الأسرة، سواء كانت أعمارهم أكبر أو أقل من 18 سنة، حيث يزيد مبلغ الدعم المستحق في حال كان عمر التابع أكبر من 18 عاماً.

هذا وقد أعلن البرنامج رسمياً اليوم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن البدء في إيداع مبالغ الدورة المستحقة، والبدء في صرف حساب المواطن للمُسجلين أصحاب الطلبات المكتملة حتى تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الماضي، كما أعلن عن أن غداً هو أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن للاستفادة والحصول على دعم الدفعة المقبلة للمواطنين الغير مُسجلين في البرنامج، ونوفر لحضراتكم رابط استعلام حساب المواطن للاطلاع على أسماء المقبولين عبر موقع حساب المواطن الرسمي.

رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي بدايةً من الدخول إلى بوابة حساب المواطن وحتى الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

حاسبة حساب المواطن

يوفر برنامج حساب المواطن آلة حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة الاستحقاق المقدرة، ومن خلال الفيديو السابق يمكنكم التعرف على طريقة استخدامها، كما تتيح البوابة الرسمية للبرنامج إمكانية الإطلاع على أسماء المقبولين حساب المواطن وفقاً للخطوات المعلن عنها من قبل البرنامج.

ويستقبل البرنامج اتصالات المواطنين والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج من خلال عدد من القنوات الرسمية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال نجوم مصرية (رقم حساب المواطن المجاني)، كما يمكنكم استعلام حساب المواطن 1442 من خلال البوابة الرسمية ca.gov.sa، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

هذا وينبغي العلم بأن قيمة الاستحقاق من برنامج الدعم تختلف من مستحق لأخر وفقاً لعدد من الضوابط التي حددها البرنامج التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذه المعايير التي يتوقف على مقدار الاستحقاق هي عدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين سواء كانت تزيد عن 18 عاماً أو تقل عن ذلك، وإجمالي دخل الأسرة الشهري.

تحديث: أوضح حساب المواطن رسمياً بأنه عند مراجعة بيانات البرنامج، فقد تم الكشف عن أن بعض المواطنين المستحقين لم يقوموا بالإفصاح عن بياناتهم المتعلقة بالدخل بدقة، وقد أدي ذلك إلي حدوث تأثير على قيمة الاستحقاق، وقد قام البرنامج بالتواصل معهم من أجل تحديث حساب المواطن، كما تتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية تقديم شكوي على قيمة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الإيداع وفق طريقة تقديم اعتراض الموضحة، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم استعلام حساب المواطن بعد إيداع المستحقات اليوم.

موعد نزول حساب المواطن ديسمبر 2020

تم تحديد تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لإيداع مبالغ حساب المواطن المُستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من جانب برنامج حساب المواطن السعودي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفقاً لهذا الموعد فسوف يتم صرف حساب المواطن في الموعد التالي:

ويمكنكم التحقق من نتائج الأهلية للدورة القادمة بعد الإعلان الرسمي عن إصدار النتائج من جانب برنامج حساب المواطن 1442.

حساب المواطن الدفعة الـ38

تم الإعلان رسمياً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ.