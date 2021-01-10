حساب المواطن إيداع الرواتب 1442 موعد نزول الدفعة الثامنة والثلاثون يناير 2021

سيعلن برنامج حساب المواطن إيداع الرواتب الخاصة بدفعة شهر يناير 2021 في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري، حيث من المقرر أن يتم الإيداع في العاشر من الشهر الميلادي بصفة مستمرة، وذلك طبقاً لمواعيد الصرف الرسمية المحددة من قبل البرنامج ويرجع تأجيل موعد الصرف والإيداع لليوم التالي للموعد الأساسي نظراً لتوافق تاريخ إيداع رواتب برنامج حساب المواطن السعودي مع يوم السبت.

ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر جدول نزول حساب المواطن المُعلن عنه رسمياً من قبل البرنامج، وطريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال إحدى القنوات الموضحة بالفيديو التالي:

المحتويات إخفاء 1. حساب المواطن إيداع الرواتب 2. خطوات التسجيل في حساب المواطن 3. حاسبة حساب المواطن 4. حساب المواطن 1442 5. خطوات تقديم شكوى على القيمة المستحقة 6. حساب المواطن ديسمبر 2020 7. حساب المواطن يناير 2021

حساب المواطن إيداع الرواتب

أعلن برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية “حساب المواطن” عن صدور نتائج الأهلية للمواطنين والمواطنات المسجلين والمسجلات للحصول على مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة الحالية، ويتم التحقق من نتيجة الأهلية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومن ثم الضغط على أيقونة صفحة دراسة الأهلية، وتعد هذه الخطوة هي الخطوة الأولى قبل إعلان حساب المواطن إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، لتأتي بعد ذلك الخطوة التالية.

وتعد الخطوة الثانية قبل الإعلان عن إيداع الدفعة المرتقبة هي (تفعيل رابط الاعتراض على قيمة استحقاق من حساب المواطن)، ويتم الإعلان عن تفعيل رابط اعتراض حساب المواطن الرسمي بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع المبالغ المستحقة، ويتيح برنامج حساب المواطن السعودي تقديم اعتراض أو شكوى على قيمة الاستحقاق بطريقة ميسرة، كما يتيح البرنامج فيديو لشرح كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن، وهذه هي الخطوة الثانية قبل إعلان حساب المواطن إيداع المبالغ المستحقة.

ويتم إيداع المبالغ المُستحقة من البرنامج للمستفيدين والمستفيدات المُسجلين والمسجلات بالبرنامج من أصحاب الطلبات المُكتملة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستحقين ممن تم الصرف لهم بالدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغييرات على حالتهم، ويعلن حساب المواطن السعودي دوماً عن استمرار الإيداع في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية حتى نهاية اليوم الإيداع.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن السعودي عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

كما تستمر عملية التسجيل في حساب المواطن حتى نهاية اليوم أيضاً للاستفادة من مُخصص الدعم المُوجه لمستفيدي البرنامج ضمن الدفعة المقبلة، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال الرابط الرسمي التالي:

بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa).

حاسبة حساب المواطن

من يرغب في التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن للتعرف على القيمة المستحقة من دعم البرنامج يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

حساب المواطن 1442

يتيح برنامج حساب المواطن إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم تليفون حساب المواطن المجاني، أو من خلال وسائل التواصل الأخرى (خدمة صوتك مسموع، بوابة حساب المواطن، حساب المواطن خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”)، وقد أعلن حساب المواطن إيداع مبالغ الشهر الميلادي الجاري.

تحديث: وفقاً للقواعد السارية ومواعيد إيداع الرواتب في البنوك السعودية بحسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي، فقد تم إيداع رواتب حساب المواطن الدفعة الحالية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بتاريخ 10 من الشهر الميلادي الجاري، ويتم التسجيل في البرنامج وفق طريقة التسجيل المحددة رسمياً من قبل البرنامج.

تحديث: يتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستحقين بشكل مباشر بعد أن يتم التحقق والتأكد من رقم الآيبان لكل مستفيد/مستفيدة من دعم حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم التأكد من قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية المتاحة لدى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

خطوات تقديم شكوى على القيمة المستحقة

من يرغب في معرفة طريقة تقديم شكوى حساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

حساب المواطن ديسمبر 2020

حدد برنامج برنامج الدعم الحكومي السعودي برنامج حساب المواطن تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لإيداع مستحقات حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن الدورة السابعة والثلاثون لشهر ديسمبر 2020م من خلال التالي:

ويمكنكم الآن التحقق من أهلية حساب المواطن بعد أن تم الإعلان رسمياً عن صدور نتائج الأهلية للدفعة السابعة والثلاثون ربيع الثاني 1442هـ.

حساب المواطن يناير 2021

تم الإعلان رسمياً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ.