شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: هطول أمطار رعدية على 7 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.