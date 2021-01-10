الحصيني يتوقع أمطارا غزيرة خلال ساعات والموقع الأشد برودة في المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة فجر اليوم الأحد والساعة 7 صباحًا على الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية والشرقية. مشيرا إلى أن أقل درجة حرارة ستكون في عرعر وسبت العلايا بمعدل 4 درجات مئوية.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، وحائل وغرب القصيم وشرق المدينة وجنوب المدينة، تمتد إلى أجزاء محدودة ومتفرقة من وادي الدواسر والسليل مع رياح متفاوتة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة)

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طقس الأحد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق