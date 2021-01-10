أسعار العملات في المغرب اليوم الأحد 10 يناير 2021.. هدوء قبل زيارة شينكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر اليورو والدولار أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد، في بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر اليورو الأوروبي في المغرب 10.43 درهم للشراء و12.12 درهم للبيع.

كما بقي سعر الدولار أمام الدرهم المغربي عند 8.50 درهم للشراء و9.88 درهم للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في المغرب عند 11.55 درهم للشراء و13.43 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في المغرب 2.26 درهم للشراء و2.63 درهم للبيع.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي في المغرب عند 2.31 درهم للشراء و2.69 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 28.03 درهم للشراء و32.58 درهم للبيع.

وفد "شينكر"

وينتظر المغرب اليوم الأحد زيارة وفد أمريكي بقيادة ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في خضم استعداد الولايات المتحدة لافتتاح قُنصلية لها بالمدينة المغربية الجنوبية.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الخليج 365"، إن وفد شينكر سيضم الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكي آدام سيث بويلر، وديفيد شينكر السفير الأمريكي لدى الرباط.

وسيعقد الجانبان المغربي والأمريكي، مؤتمراً صحفياً يُعلن من خلاله عن تفاصيل الاستثمارات الأمريكية بالمنطقة، خاصة أن المملكة المغربية وقعت الشهر المنصرم اتفاقيتين اقتصاديتين مع الولايات المتحدة الأمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى عن الجانبين.

وحسب مصادر من الجانبين المغربي والأمريكي فإن الاتفاق الأمريكي المغربي، يهدف لإطلاق مخطط كبير من الاستثمارات الأمريكية في المغرب، وخاصة بأقاليم المغرب الجنوبية، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

ومن شأن هذه الخطوة، حسب متابعين، تعزيز المكانة الاقتصادية والاستثمارية للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كما سيمنحها جاذبية أكبر للاستثمارات الدولية، سواء المحلية أو التي تربط الاتحاد الأوروبي بالقارة الأفريقية.

ويُنتظر أن تستقطب هذه الخطوة ومثيلاتها جملة من الشركات العالمية التي ستطلق مشاريعها في المنطقة، ما سيجعل المنطقة وفقاً للرُؤية الملكية المغربية، قنطرة نحو العُمق الأفريقي، وبوابة تُطل على الاتحاد الأوروبي.