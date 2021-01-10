شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 174 متعافياً.. و100 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (110) حالات مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363.692) حالة، من بينها (2024) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (308) حالات حرجة، كما تم تسجيل (174) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (355.382) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (6286) حالة، بإضافة (4) حالات جديدة. كما تم إجراء 37.043 فحصاً مخبرياً جديداً. وأكدت الصحة في بيانها، أن مراكز لقاحات فايروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية متقنة ما أدى إلى انسيابية الحركة بشكل تام.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.