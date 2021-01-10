الرياض ومكة تتصدران.. قائمة التعافي من كورونا منذ بداية الجائحة بالمملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 59,144 حالة من إجمالي 355382 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما زالت 2,024 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (34,033 في مكة المكرمة 33,606 في جدة 22,454 في المدينة المنورة 19,734 في الهفوف 19,716 في الدمام 11,004 في الطائف 8,348 في القطيف 8,176 في المبرز 7,912 في خميس مشيط 7,324 في الخبر 5,989 في حائل 5,613 في الجبيل 5,396 في بريدة 5,080 في أبها 5,062 في ينبع 4,473 في الظهران 4,384 في نجران 4,082 في حفر الباطن 3,938 في تبوك 3,350 في جازان 2,426 في وادي الدواسر 2,359 في عنيزة 2,250 في بيش 2,011 في الخرج 1,677 في صفوى).

كما تعافى ( 1,547 في محايل 1,529 في بيشة 1,504 في الدرعية 1,499 في بقيق 1,404 في أبو عريش 1,361 في عرعر 1,349 في أحد رفيدة 1,274 في شرورة 1,238 في راس تنورة 1,193 في النعيرية 1,185 في بلجرشي 1,165 في صبيا 1,134 في بللسمر 1,065 في الرس 1,036 في خليص 1,031 في سبت العلاية 1,027 في المجمعة 1,018 في القنفذة 979 في صامطة 952 في المذنب 921 في الحرجة 900 في رجال المع 864 في النماص 861 في الجفر 848 في الخفجي 763 في عيون الجواء).

وتعافى أيضًا (731 في حوطة بني تميم 721 في المخواة 701 في سراة عبيدة 676 في الليث 666 في ظهران الجنوب 664 في سكاكا 651 في المزاحمية 648 في رياض الخبراء 646 في العيون 611 في العيدابي 611 في البكيرية 599 في العقيق 576 في البدائع 573 في البشائر 572 في عفيف 562 في الأسياح 555 في تثليث 541 في الزلفي 501 في المجاردة 500 في ضرما 498 في الباحة 498 في الدوادمي 492 في قرية العليا 483 في مهد الذهب 471 في بارق 456 في الدلم 444 في قلوة 440 في المظيلف 426 في رفائع الجمش).

كذلك تعافى (421 في حريملاء 418 في تبالة 414 في رفحا 410 في أحد المسارحة 400 في مليجة 394 في تربة 388 في خيبر 358 في السليل 351 في ساجر 348 في وادي بن هشبل 347 في المضة 345 في رنية 339 في القوز 335 في بقعاء 325 في العيص 317 في الكامل 317 في القريات 300 في العلا 294 في الحجرة 289 في الخرمة 287 في المندق 284 في يدمة 282 في أملج 278 في ضبا 272 في رابغ 272 في القويعية 264 في الحناكية 263 في السحن 260 في ثريبان246 في شقراء 244 في القرى 241 في النبهانية 230 في الرويضة 227 في بدر الجنوب 225 في فيفا 215 في تنومة).

في حين تعافى (214 في أضم 213 في طريف 209 في حوطة سدير 207 في الطوال 205 في ضرية 199 في الدرب 197 في الدائر 196 في حدة 195 في القحمة 194 في وادي الفرع 193 في الشملي 190 في القيصومة 179 في الحائط 178 في بطحاء 171 في الريث 169 في قيا 164 في قصيباء 161 في عريعرة 157 في القوارة 156 في ثادق 154 في المويه 153 في البرك 153 في رماح 152 في الشنان 151 في القريع 137 في العارضة 136 في الوجه 134 في نمرة 132 في ليلى 132 في تمير 123 في أم الدوم 119 في الأرطاوية 118 في موقق 117 في البجادية 116 في تيماء 108 في ميسان 104 في البدع 104 في الغزاله 102 في الشعبة 101 في سلوى 100 في حبونا 100 في وثيلان).

بينما تعافى (97 في الرين 97 في الفرشة 94 في خباش 93 في طبرجل 93 في الحمنة 91 في المحاني 88 في بني حسن 87 في الموسم 87 في ضمد 85 في عقلة الصقور 84 في العويقيلة 82 في حزم الجلاميد 77 في مركز حدود الحديثة 77 في الهدا 63 في الحريق 62 في فرسان 61 في دومة الجندل 57 في جديدة عرعر 55 في ظلم 53 في حقل 44 في مرات 39 في ثار 38 في الذيبية 37 في الخاصرة 31 في الحرث 24 في سميراء 24 في نفي 23 في ثول 20 في شواق 18 في السليمي 16 في ترج 14 في الصفيري 14 في سيهات 10 في الغاط 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7 في الرقعي 6 في صوير 6 في ابو عروة 5 في السعيرة 5 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 1 في أبوراكة 1 في حداد بني مالك 1 في السليمانية 1 في حرض).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363692 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 355382 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6286 حالة.