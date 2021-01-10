السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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09:13ت م

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