“الغذاء والدواء” توجه نصائح مُهمة حول أعواد “السواك” والاستخدام الآمن لها

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 نصائح مهمة لضمان الاستخدام الآمن للسواك، مبينة أنواعه وكيفية التعامل معه واستخدامه.

وأوضحت الهيئة أنه يجب الابتعاد عن شراء أعواد السواك من المصادر المجهولة لأنها قد تكون ملوثة، أو من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام، أو متعفنة، أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعمًا لاذعاً.

وأضافت أنه يجب الحرص على شراء أعواد السواك المغلقة بطريقة تفريغ الهواء، وفي حافظة معقمة ومغلقة جيدًا مدونٍ عليها تاريخ الصلاحية للحفاظ عليه من التعرض لمصادر التلوث.

وأبانت أنه يجب غسل أعواد السواك بشكل جيد قبل الاستخدام، وقص شعيرات السواك في كل مرة يتم استخدامه فيها، وتجنب وضعه في الجيب مكشوفا ومعرضا لتراكم الأوساخ.

كما نصحت بعدم شراء أعواد السواك ذات الادعاءات الطبية، مثل استخدام السواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة؛ لأنه يعد وسيلة تنظيف ووقاية فقط.

Source akhbaar24.argaam

