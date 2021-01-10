حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.





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