«حساب المواطن» يودع الدفعة الـ38 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، الدفعة الـ38 المخصص لشهر يناير، في حسابات المستفيدين البنكية المكتملة طلباتهم.

وكان حساب المواطن، أعلن الأسبوع الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38، مؤكدًا أن التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأودع برنامج حساب المواطن الشهر الماضي، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال؛ منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: «إن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين».

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%. أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42%، وشكَّل الذكـور المستقلون 58%، موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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