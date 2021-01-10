«الصحة» تكشف الأحد أبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة ومستجدات لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، انعقاد مؤتمرها الصحفي، الأحد، لعرض آخر مستجدات فيروس «كورونا المستجد» عند الساعة 3:35 عصرًا.

وقالت وزارة الصحة، إن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبد العالي، سيتناول الأوضاع العالمية، وأبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة، وكذا مستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر «الهاشتاج» # شارك ـ في المؤتمر الصحفي في «تويتر».

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تكشف لـ«عاجل» سبب عودة التزاحم على مراكز فحص كورونا