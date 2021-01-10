

سول 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 665 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها , أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 50409 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1125 حالة وفاة

// انتهى //

07:05ت م

0009



سول 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 25 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68664 إصابة .وأوضحت وكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها , أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 50409 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1125 حالة وفاة// انتهى //07:05ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.