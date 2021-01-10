السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت المكسيك 16105 إصابات جديدة بفيروس

واوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و524036 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 133204 حالة وفاة .

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06:16ت م

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مكسيكو سيتي 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت المكسيك 16105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و1135 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضيةواوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و524036 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 133204 حالة وفاة .// انتهى //06:16ت م0003

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