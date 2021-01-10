شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. خلال أسبوع .. «حماية المستهلك» حصر ومعالجة متضرري فواتير المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، أمس السبت ، أن الجمعية تتابع مع شركة المياه الوطنية حصر جميع متضرري القراءة التقديرية لفواتير المياه ليتم معالجة الضرر خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال تصريحة عبر "قناة الأخبارية ".

كما أشار إلى أن القراءة التقديرية لا تتم سوى لـ10% من المستهلكين.

وأضاف أن الجمعية تلقت بالفعل 280 شكوى بشأن الفواتير التقديرية، سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة ما إذا كانت مشكلتهم قد تم حلها من عدمه، موضحًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هي الجهة المخول لها استقبال هذه الشكاوى.

وأشار إلى أن الشركة تفاعلت مع البيان الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك، وتم عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين، مؤكدًا أنه تم الاطلاع على الآلية المتبعة في رصد الفواتير التقديرية.