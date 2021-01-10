شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في إسبانيا للسعوديين: احذورا العاصفة الثلجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، المواطنين الموجودين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلطات المحلية، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية «فيلومينا».

وأوضحت السفارة أن حكومة مدريد أعلنت تعليق الدراسة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ.

وطالبت السفارة بالتواصل معها في حالات الطوارئ بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد (0034672538005)، أو هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة (0034690011111)، أو هاتف السفارة (0034913834300).