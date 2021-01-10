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السفارة في إسبانيا للسعوديين: احذورا العاصفة الثلجية

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جدة - خالد شويل - دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، المواطنين الموجودين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلطات المحلية، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية «فيلومينا».

وأوضحت السفارة أن حكومة مدريد أعلنت تعليق الدراسة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ.

وطالبت السفارة بالتواصل معها في حالات الطوارئ بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد (0034672538005)، أو هاتف شؤون السعوديين لمدينة (0034690011111)، أو هاتف السفارة (0034913834300).


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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