شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ترصد ارتفاع أسعار المسوحات الهندسية 150% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قفزت أسعار المكاتب الهندسية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر «منصة إحكام» إلى ما نسبته ١٥٠٪؜ عن ذي قبل. فيما تواصلت "الخليج 365" (السبت) مع عدد من المكاتب المعتمدة بعدما رصدت تباين الأسعار حسب المساحة، إذ كشف مسؤولوها أن العقار ذا المساحة الأقل من 2000م2 يراوح سعر الكروكي الهندسي الخاص به بين 1200 و1500 ريال، علاوة على اضطرار بعض طالبي الخدمة للانتظار نحو 4 أسابيع حتى يتم المسح؛ نظراً لما تشهده قوائم طلب المسح من زحام شديد. من جهتهم، أكد مواطنون أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لدرجة الاستغلال، لاسيما أن الرفع المساحي في السابق تراوح أسعاره بين 300 و500 ريال، أما بعد اعتماد عدد من المكاتب لـ«إحكام»، فقد قفزت إلى أكثر من 150%. وطالب مواطنون بالسماح لجميع المكاتب بعمل المسح لتحقيق التنافسية في الأسعار، ما يعيفهم من استغلال مكاتب بعينها. يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ذكرت أنه يقبل الرفع المساحي من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة. وبينت أن الرفع المساحي المعتمد لابد أن يكون متضمناً الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود.

الجذير بالذكر، أن استقبال الطلبات للتملك بدأ من 5 جمادى الأولى الحالي، وسيستمر سنة كاملة.