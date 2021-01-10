شكرا لقرائتكم خبر عن قطريون في منفذ سلوى: فتح الحدود مع السعودية أسعد الجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد 1314 يوماً قضاها منفذ سلوى مغلقاً أبوابه، افتتح المنفذ الحدودي الذي يربط بين السعودية وقطر صباح أمس (السبت) أبوابه مجدداً، فيما رصدت "الخليج 365" منذ الصباح الباكر وجود كافة الجهات الحكومية بالمنفذ الذي يشهد خروج عدد من المواطنين القطريين باتجاه السعودية تقابله أعداد من السعوديين متجهة إلى الجانب القطري من خلال منفذ أبوسمرة.

والتقت "الخليج 365" عدداً من الأشقاء القطريين، لحظة وصولهم إلى السعودية، إذ أكد حمد المري أن هذا اليوم من أسعد الأيام، ونحن منذ إعلان خبر المصالحة وعودة العلاقات بين الأشقاء تغمرنا الفرحة. بدوره، أوضح سالم المري أن عودة العلاقات وفتح الحدود يعتبر عيداً للجميع ونحن إخوة مهما اختلف الإخوة تعود الحياة لمجاريها مرة أخرى.

بدورها، باشرت الجمارك السعودية أعمالها، إذ استقبل المنفذ القادمين، وتم إنهاء كافة الإجراءات الجمركية في وقت قياسي، وفق الضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع منافذ المملكة. وكانت الجمارك السعودية بدأت بالتعاون مع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة، تهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية، وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.