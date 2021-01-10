ما هي الوظائف التقنية الأكثر طلبا مستقبلا؟

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لقراءة المزيد الذكاء الاصطناعي (AI) / مهندس تعلم الآلة: يزداد الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتعد من بين أفضل الوظائف التقنية للمستقبل بمعظم المقاييس.

عالم البيانات: تجمع المنظمات والشركات المزيد من البيانات كل يوم، لهذا السبب من المهم أن يكون لديهم خبراء ماهرون في علم البيانات.

محلل أمن المعلومات: يعد محللو الأمن ضروريين لحماية بيانات المستخدم ومعلومات الشركة الحساسة.

مهندس برمجيات: تعد هندسة البرمجيات واحدة من أكثر المهن التكنولوجية تنوعا في هذه القائمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكتسب بعض المهن أهمية قصوى في عالم اليوم، خاصة ما يتعلق منها بالتكنولوجيا والتقنية وبرمجة الحاسب الآلي، حيث تحتاجها كل قطاعات العمل بمختلف ضروبها، ولكن قطاع التكنولوجيا لا يزال في ازدهار، وستلغي الأتمتة الحاجة إلى ملايين الوظائف، وستفتح فرصا جديدة، وفقا لموقع Career karma الذي حصر أفضل الوظائف التقنية.لقراءة المزيد

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